Karate, Sforzini sul podio. Ha vinto l’argento al Memorial Nekoofar

Sempre più in alto sul podio la ventiduenne Serena Sforzini della sezione di Tolentino del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli. Al 6° Memorial Andrea Nekoofar, ha conquistato un secondo posto nella specialità "Kumite" (combattimento libero) senior femminile al Palapellicone di Ostia, dopo l’atleta ternana Anita Pazzaglia del Gruppo Sportivo Esercito. Il memorial è stato organizzato dal Centro sportivo educativo nazionale (Csen) in collaborazione con la Fijlkam Federazione italiana judo lotta arti marziali), al quale hanno partecipato 1.049 atleti di 156 società provenienti da tutta Italia. Per il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli in particolare si è messa in evidenza la Sforzini, che frequenta il terzo anno di Scienze Motorie a Perugia e da quando aveva 7-8 anni pratica il karate. Molto soddisfatto il maestro Fabrizio Tarulli "per l’ottimo risultato ottenuto dall’atleta in una gara nazionale con un livello altissimo, frutto di un lungo e intenso lavoro".