KICKBOXING. "Black Spider» sale in cattedra

Il club è reduce dal successo dei "Kickboxing Games", del "Mega Punch Heroes" e del "Trofeo Kaimuay", le tre manifestazioni organizzate dalla stessa società sportiva pratese negli ultimi mesi. E nel 2024, il direttivo porterà a Prato un campione del mondo delle arti marziali orientali, per uno stage tecnico. Questa l’iniziativa del Team Kai Muay, ufficializzata pochi giorni fa dal sodalizio di Alessandro Bertoglio. In città arriverà Sak Kaoponlek, soprannominato "Black Spider". Un lottatore thailandese che vanta un curriculum di primo piano: sei volte campione del mondo di thai boxe, campione mondiale MTA, campione del mondo WAKO, campione intercontinentale Kombat League e vincitore di due titoli WFF, oltre a due titoli nazionali. Ha inoltre vinto 340 dei 380 match disputati. E il 24 febbraio sarà alla palestra Shiro Saigo di viale Marconi, per uno stage rivolto ad atleti ed appassionati della disciplina.