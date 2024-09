Kickboxing - L’atleta fiorentina firma un’altra grande prestazione. Calderini, che impresa. E’ bronzo ai Mondiali

Il Giglio di Firenze e il Tricolore sul podio a livello mondiale nella disciplina sportiva della kickboxing. Straordinaria impresa della giovane e affermata Sofia Calderini, che conquista il bronzo ai campionati Mondiali Juniores in Bulgaria. Sofia, atleta classe 2006, ha brillantemente conquistato il terzo posto ai mondiali di contatto pieno che si sono conclusi da pochi giorni. La talentuosa kickboxer ha dimostrato determinazione e abilità sul ring, portando con sé il sogno di una medaglia per l’Italia e Firenze, lasciando un segno indelebile nella competizione. Sofia Calderini ha subito dimostrato una passione ardente per questo sport che unisce disciplina, concentrazione e forza. Allenata da Francesco Marino, presso la Asd Boxing Club di Firenze, ha dedicato tante ore di allenamento, affrontando con coraggio e tenacia ogni ostacolo nel suo percorso di crescita e disputando con eccellenti risultati tornei nazionali e internazionali.

In Bulgaria Sofia ha dato spettacolo, sfoggiando calci e colpi precisi che hanno entusiasmato il pubblico, ed è riuscita a rialzarsi anche dopo momenti difficili, dimostrando così un carattere da vera campionessa in una competizione ad alto livello. Il match per il bronzo si è rivelato una vera battaglia, contro un’avversaria agguerrita, ma Sofia è riuscita a mantenere la calma e il focus, padroneggiando il ring con tecnica e grazia. Al suono finale, il punteggio ha sorriso a lei, scatenato l’applauso e la gioia dei tifosi azzurri presenti sugli spalti.

"Sono incredibilmente felice per questo risultato - afferma Sofia -. Ho lavorato duramente con serietà e impegno e questa medaglia è una ricompensa per tutti i sacrifici fatti. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio allenatore e tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso. Questa medaglia è anche per loro".

Con la sua tenacia e il suo spirito da combattente, Sofia Calderini sta scrivendo una storia di sport e passione che siamo certi continuerà a sorprendere e a ispirare le nuove generazioni a intraprendere la strada delle arti da combattimento.

Francesco Querusti