La 14esima edizione. Lo sport per tutti grazie ad un bando del Comune: "Garanzia di educazione e promozione della salute»

Promosso per la 14esima edizione il bando ’SoSport’ dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca. Dal 2009 ad oggi sono stati erogati contributi per oltre 873 mila euro a favore di 6419 bambini e ragazzi iscritti a corsi e discipline sportive. Un’iniziativa che sostiene la pratica sportiva attraverso finanziamenti alle famiglie con difficoltà economica.

"Con questo bando – dice Grazia Baracchi, assessore comunale allo Sport –, ormai consolidato, contribuiamo a far sì che il riconoscimento dato allo sport, in tutte le sue forme, non resti solo teoria. Il nostro bando si inserisce in un percorso più ampio delle politiche educative sportive che abbiamo attuato in questa legislatura con progetti concreti con le scuole, come MovImparo per l’infanzia e Scuola Sport nelle primarie. Progetti concreti che mettono al centro il valore educativo e di promozione della salute della pratica sportiva, attraverso azioni di sostegno alle famiglie, alle società sportive, e la promozione di spazi di sport per l’attività sportiva nei parchi cittadini". Da lunedì 25 marzo e fino a lunedì 15 aprile, possono richiedere il contributo le famiglie modenesi il cui valore Isee non superi la quota di 12mila euro, fino a un massimo di 150 euro a ragazzo. Assistenza ai Net Garage di strada San Faustino 155 e di via degli Adelardi, al Net Garage Le Torri di via Viterbo 80, al centro giovanile Puma di LaPortabella, in via Alvarado 19, allo Sportello aperto di via del Gambero 77, al Centro Milinda di strada nazionale Canaletto 102, al Cet di strada Albareto 586.

Gilda Cacciapuoti