La conferma di Mondò: è suo il titolo toscano. Ottime prove anche per Caneschi e Caloni

Leonardo Mondò, 9 anni, allievo dell’associazione sportiva dilettantistica Scuderia Pan è per il secondo anno consecutivo campione toscano di Endurance nella categoria A. Un risultato ottenuto lo scorso anno in sella al suo pony Golia e quest’anno in tandem con i due pony Golia e Stellina, con la quale ha disputato la finale di domenica scorsa al centro ippico Campalto di Pisa. Altri importanti risultati sono stati ottenuti dalla Scuderia Pan nel Campionato multidisciplinare toscano. Andrea Caneschi ha vinto l’oro nel ParaEndurance, Luca Caneschi sempre l’oro nella categoria 1A di ParaDressage e oro per il giovanissimo Ricardo Andrè Bonandini Caloni nella Gimkana Dressage. Argento per Leonardo Mondò nella categoria ID10 di dressage. Ad una tappa del campionato hanno partecipato anche Lorenzo Brocchi e Francesca Genovese. Risultati che premiano il costante lavoro svolto durante tutto l’anno dai tecnici della Scuderia Pan per preparare bambini e ragazzi anche con disabilità alle gare a livello regionale e nazionale.