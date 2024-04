La designazione. Italian Challenge Open all’Argentario Golf Club

L’Argentario Golf Club al centro del golf professionistico italiano almeno per le prossime due stagioni. La Federgolf ha annunciato che il circolo grossetano sarà palcoscenico dell’Italian Challenge Open, gara del secondo circuito europeo, che avrà luogo dal 19 al 22 settembre 2024. La competizione fungerà da prova generale per l’Open d’Italia 2025, già programmato all’Argentario. "Sono sicuro che il circolo si mostrerà all’altezza di questo evento così da prepararsi al meglio per l’Open d’Italia dell’anno seguente – ha detto il presidente della Federgolf Franco Chimenti -. I grandi campioni del Challenge Tour e del DP World Tour si sfideranno su un percorso tra i più spettacolari d’Italia. Dopo la straordinaria esperienza della Ryder Cup, un’altra vetrina internazionale di prestigio per confermare la forte vocazione turistica dell’Italia nell’ambito dell’offerta di campi da golf". Nel 2023 Matteo Manassero si è imposto nell’Italian Challenge Open al Golf Nazionale, vittoria benaugurante per visti i successi di questa stagione sul DP Tour come ha sottolineato Jamie Hodges, direttore del Challenge Tour: "Il nostro circuito è trampolino di lancio verso il tour maggiore. L’Argentario Golf & Wellness Resort offre una delle migliori esperienze di golf in Italia e il campo sarà un vero banco di prova per i nostri giocatori. Grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra con Federgolf e circolo siamo certi realizzeremo un evento memorabile". Il percorso di gioco ha ricevuto la certificazione ambientale Bioagricert per la sostenibilità e la gestione dell’acqua. Felicità per l’assegnazione anche da parte del presidente del golf club Augusto Orsini: "Siamo onorati di ospitare il Challenge Tour e grati tanto alla Federazione Italiana Golf e quanto allo European Tour di aver scelto il nostro circolo per una manifestazione sportiva di così grande prestigio".

Andrea Ronchi