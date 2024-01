La favola dei baby marinai. Seamen, scudetto under 15

I numeri non sempre sono il ritratto perfetto della realtà, ma aiutano bene a capire la forza e la dimensione di un progetto vincente. Al Guelfi Sport Center di Firenze, nello scorso weekend, i Seamen Milano si sono laureati campioni d’Italia della categoria under 15, superando i Panthers Parma per 52 a 30.

Una grande festa per lo storico club meneghino visto che al terzo tentativo, i ragazzi di coach Luca Cova hanno ottenuto l’ambito trofeo. "E’ una grandissima soddisfazione per noi e soprattutto questi ragazzi che hanno ottenuto la “perfect season“ senza sconfitte: complimenti ai giocatori, ai coach e a tutto lo staff", esordisce felice il presidente Marco Mutti.

Due i confronti tra le due squadre durante la stagione regolare e due le vittorie, decise per i Seamen: anche nell’ultimo atto di Firenze i milanesi sono stati superiori agli emiliani. Ulteriore conferma dei valori visti in camp è arrivata anche con il riconoscimento del titolo MVP della finale, andato al runningback dei marinai Guido Iddas: "Tutti questi ragazzi il prossimo anno cresceranno, passando di categoria, e siamo sicuri che si faranno valere anche nell’under 18".

Per i Seamen si tratta del quattordicesimo titolo di categoria in quattordici anni di attività giovanile: "Per noi è un piacere lavorare con i giovani e i risultati ci stanno dando ragione. La linea verde e il vivaio rappresenta sempre il futuro della prima squadra e dobbiamo continuare su questa strada". Nonostante il football americano non sia lo sport più popolare in Italia, i milanesi riescono ad avere un nutrito numero di giocatori, con circa un centinaio di tesserati: "Facciamo attività di recruiting nelle scuole, sui social, oltre a partecipare a manifestazione a titolo di open day. Sicuramente il fatto che la flag football sarà alle Olimpiadi del 2028, questo potrà portare ancora maggiore visibilità al nostro sport".

Archiviati i campionati giovanili, la testa adesso è alla prima squadra che a maggio parteciperà alla sua seconda avventura europea in ELF, European League of Football. "Siamo a lavoro per preparare al meglio questa nuova stagione" conclude il patron Mutti. Nel torneo continentale i meneghini avranno come compagni di viaggio nella Central Conference le formazioni affrontate nel 2023 ovvero Barcelona Dragons, Helvetic Guards, Munich Ravens, Stuttgart Surge e Tirol Raiders.