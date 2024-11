La Fides cerca l’allungo. Paludi alla prova Cus

C’è attesa per l’esito del nono turno in Serie C Toscana di basket. Si guarda in particolare alla gara della Wetech’s Arena, il palasport di viale Matteotti a Montevarchi, per capire se la Fides, sin qui capolista indiscussa del girone B riuscirà a centrare la vittoria numero 9 in altrettanti incontri giocati. Sulla carta l’impegno di oggi pomeriggio, con la prima palla a due alzata alle 18, si annuncia alla portata dei gialloverdi di coach Riccardo Paludi e del suo vice Lorenzo Parigi, visto che approda in Valdarno il Cus Firenze, formazione a quota 6 in classifica, a meno 10 dalla vetta occupata in solitario da capitan Dainelli e soci. Nello scorso week-end, gli universitari fiorentini sono stati superati in casa dall’Union Prato (73–58) ma il ko. non deve indurre la Wetech’s a snobbare gli ospiti. Sarà necessario, insomma, che i padroni di casa confermino tutte le qualità mostrate in un avvio di stagione eccellente, mostrando sul parque l’intensità difensiva, il proverbiale spirito di gruppo e concretezza in attacco. La sfida con il Cus, per inciso, potrebbe coincidere con il rientro, almeno per uno spezzone di partita, di Francesco Quaglia. Intanto la società del presidente Magi invita la cittadinanza all’inaugurazione, in programma domani alle 11, del playground, realizzato in via Michelangelo al Giglio e intitolato a Joel Ramirez. E’ frutto della sinergia tra il sodalizio fidessino, la parrocchia guidata da don Mauro Frasi, il comitato del quartiere ed altre componenti della comunità cittadina e dominicana.

Giustino Bonci