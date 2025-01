La Fides fa 14 su 14 contro l’ex Pescioli. Vittoria al cardiopalma (78-76) con Valdisieve

Valdisieve ce la mette proprio tutta per spezzare l’imbattibilità della Wetech’s Fides nella prima giornata di ritorno della Conference Nord Ovest, la C Toscana di basket dominata, nel girone B, dai montevarchini. Alla sirena e dopo un finale a dir poco concitato ed una gara caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, il tabellone certifica il successo della capolista per 78–76 ma c’è voluto il solito carattere fidessino per aver ragione del team diretto dall’ex Pippo Pescioli. Epilogo al cardiopalma, dunque, con la leader del torneo che a 9 secondi dalla fine segna il tiro libero del 78 – 75 e dopo il punto numero 76 di Valdisieve dalla lunetta riesce a conquistare il rimbalzo difensivo che porta in dote la 14esima vittoria di fila e quota 28 in classifica. Il tabellino Wetech’s: Marciano n.e., Neri 21, Caponi n.e., Hasanaj 7, Alb. Caponi 9, T. Sereni 17, Dainelli n.e., Francini, Bonciani 10, F. Sereni. n.e, Malatesta, Quaglia 14. Domenica prossima la prima della classe andrà a Fucecchio (ore 18).

Giustino Bonci