La formazione valdarnese sempre più al comando del proprio girone. La Fides è un vero schiacciasassi. Decima vittoria di fila per Paludi

Sempre più consapevole della propria forza la Wetech’s Fides si prende anche la decima vittoria di fila in un campionato pieno zeppo di sfide di campanile toscane come la Conference Nord Ovest di basket. La nuova impresa della capolista a punteggio pieno del girone B è stata centrata a Firenze, sponda Sancat, contro un avversario che ha cercato di sorprendere i ragazzi di Paludi e Parigi con le loro stesse armi: intensità totale e massima pressione difensiva. Alla sirena il tabellone segna l’83 – 78 a favore dei valdarnesi che, tuttavia, fino all’intervallo lungo sono stati costretti spesso ad inseguire i padroni di casa, incisivi sotto canestro con il duo Baldasseroni – Ricci. Pur restando sempre in partita, i montevarchini concedono il vantaggio minimo (36 -35) ai fiorentini a metà gara. Diversa la musica, com’è accaduto in molte altre occasioni da inizio torneo, al ritorno dal riposo e nel terzo tempino i gialloverdi mettono a referto 27 punti, grazie a Malatesta, Tommaso Sereni, Alberto Caponi e Neri, tutti in doppia cifra. Eppure la Sancat non si arrende e con la mano calda di Ricci dà l’impressione di poter rimontare. Del resto, alla vigilia del torneo di Serie C Toscana il quintetto del capolugo di regione era stato indicato tra i favoriti per il salto di categoria per qualità d’organico ed esperienza. Un fuoco di paglia, invece, perché la prima della classe gestisce a dovere lo scorcio conclusivo della sfida e può festeggiare l’ennesimo acuto. Dal tabellino, aldilà dei singoli fidessini in evidenza tra i marcatori, emerge però lo spirito di squadra: Caponi 18, Dainelli 2, Bonciani, Malatesta 20, Neri 16, Hasanaj, T. Sereni 20, Francini 2, F. Sereni 5.

Ora Dainelli e soci si accingono a disputare l’ultimo impegno dell’anno solare alla Wetech’s Arena, sabato prossimo alle 18, contro Pontedera. Un match di cartello che promette buon basket. Non è escluso che, nell’occasione, possa rientrare almeno per qualche minuto sul parquet l’esperto centro Francesco Quaglia che sarebbe il valore aggiunto in una Fides capace sin qui di imporsi contro qualunque avversario. Il ritorno full time del giocatore dai trascorsi illustri potrebbe invece coincidere con la trasferta del 22 dicembre a Prato con i Dragons.

Giustino Bonci