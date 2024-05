La Futura brilla a Livorno. Un argento nazionale

La Futura è vice-campionessa d’Italia, per quel che concerne il nuoto sincronizzato giovanile. E’ il verdetto emesso a Livorno, al termine del campionato italiano "junior" andato in archivio pochi giorni fa. Una kermesse alla quale hanno preso parte tutte le migliori società italiane. E che ha visto il sodalizio pratese piazzarsi al secondo posto con 610 punti, alle spalle della Rari Nantes Savona e davanti al Sincro Seregno.

Un piazzamento figlio delle prestazioni del gruppo allenato da Simona Ricotta e Bianca Vivirito, che si è fatto valere nelle varie specialità. Iniziando ad esempio da Gabriele Minak, capace di agguantare un bronzo individuale nel singolo e di sfiorare il podio nel "duo misto" insieme a Ginevra Marchetti. Quarto posto anche nell’acrobatic routine, sulle note di "Pirati dei Caraibi": Minak e Marchetti, insieme alle compagne Carolina Bartolozzi, Gaia Bonanni, Guia Boncompagni, Chiara Cipriani, Greta Franzè, Anna Padelli, Amanda Rossi e Margherita Tempestini. Da segnalare poi la quinta posizione colta sia nell’esercizio di squadra che nel duo misto da Tommaso Bartolini e dalla sopracitata Boncompagni.

"Siamo riusciti a centrare le finali in quasi tutti gli esercizi portati in gara – ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo – non possiamo quindi non essere soddisfatti del lavoro dello staff e del rendimento dei nostri tesserati".

L’obiettivo, alla luce di quest’ultimo riscontro, rimarrà ad ogni modo quello di sempre: confermarsi competitivi ad ogni livello.

Giovanni Fiorentino