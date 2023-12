La gara del 23 dicembre. Facchini brilla nella "12 buche»

La voglia di golf e di stare insieme non conosce soste al Golf Le Pavoniere. Sabato 23 dicembre oltre 60 giocatori sono scesi in campo prendendo parte alla gara 12 buche di Natale. Il nuovo format, sempre più diffuso, della distanza di 12 buche al posto delle tradizionali 18, consente di contrarre i tempi, aspetto fondamentale tanto per assecondare le ore di luce limitate in questo periodo dell’anno, tanto per riuscire a far convivere il gioco con gli impegni della quotidianità. Il percorso pratese si è presentato in eccellenti condizioni, agevolato dal clima ancora mite. Il sole ha accompagnato i golfisti nel corso della gara vinta dal padovano Tommaso Facchini che ha completato le 12 buche in 48 colpi, uno meno del par previsto per i professionisti. In prima categoria Sofia Pieri (27) ha superato di misura Simone Ginanni mentre in seconda Matteo Castagnoli (31) ha giocato il proprio miglior golf lasciando a sei colpi il pur bravo Emilio Fedi. Tra le lady Costanza Alessandri (20) è risultata ancora una volta la migliore.

Andrea Ronchi