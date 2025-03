La madre di tutte le partite. Sfida infinita col Trissino

Oggi alle 18, al PalaForte, va in scena la partita delle partite. Forte-Trissino non è solo stata la finale Scudetto degli ultimi due campionati, ma potrebbe seriamente esserlo anche nel 2024/25. Scongiuri a parte si affrontano la lepre Trissino, costruito per dominare la stagione, e l’inseguitore Forte, che portando avanti una stagione da protagonista, nonostante le nubi che si addensano sul suo futuro. A leggere i numeri del Trissino c’è da far tremare le gambe: 63 punti (12 in più del Forte), 21 vittorie di cui 12 consecutive, 149 reti segnate (Pereira 30, Mendez 29, Gavioli 27 solo per citare i più prolifici), ma c’è un ma... I vicentini, che hanno perso solo 2 partite (l’ultima addirittura il 18 dicembre a Follonica), il 15 dicembre scorso subirono la prima sconfitta stagionale proprio ad opera del Forte. Un 3-2 incredibile e straordinario, che premiò alla grande i ragazzi di De Gerone, sotto 2-0 e capaci di ribaltare tutto. Insomma, il Forte non ha perso il vizio di battere questo ‘invincibile’ Trissino.

De Gerone che ha la squadra al completo, con Cacciaguerra già rientrato col Sandrigo, inquadra così la partita: "Inutile dire che affrontiamo la corazzata del campionato, noi però abbiamo le armi per provare a metterli in difficoltà. Il successo dell’andata non fu casuale ma frutto di una partita attenta e di grande personalità". Ci sarà anche il 19enne Tommaso Giovannelli, che col Sandrigo ha realizzato la prima rete in A1 della carriera. "Un’emozione indescrivibile - dice - che mi ripaga dei sacrifici fatti".

Sergio Iacopetti