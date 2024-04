La manifestazione in città. Futura sempre al top. Ecco tutte le medaglie

Pochi giorni fa in città è andata in archivio la prima prova estiva di nuoto dedicata agli esordienti. Una competizione che ha visto sfidarsi decine di giovanissimi nuotatori e nuotatrici arrivati da tutta la Toscana. E la Futura ha ben figurato, fra medaglie

e piazzamenti di prestigio. Iniziando dalle medaglie del metallo più pregiato: sono saliti sul gradino più alto del podio Niccolò Barni nei 1500 stile, Emma Rose Bertini nei 100 rana e Diletta Malpaganti nei 50 rana. Leonardo Giusti ha invece agguantato una medaglia d’argento, nei 1500 stile. Medaglie di bronzo poi per Maria Francesca Di Perna nei 100 rana e negli 800 stile, Achille Campani nei 100 farfalla, Margherita Naldi nei 200 stile ed Edoardo Perillo Marcone nei 100 rana. Quarta piazza poi per Duccio Vaiani nei 100 farfalla e per Alberto Paoli nei 1500 stile. La società ha inoltre ufficializzato la settima edizione del "Trofeo Città di Prato" di nuoto, che prenderà il via il prossimo maggio. Lo scorso anno la kermesse vide la partecipazione di 650 nuotatori, in rappresentanza

di ventiquattro società provenienti dal resto dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio, dal Veneto e dalla Lombardia. Ad aggiudicarsi la coppa delle società fu l’Hidron Sport, precedendo la Virtus Buonconvento e la Rari Nantes Florentia. Anche stavolta la rassegna sarà dedicata alle categorie ragazzi, juniores

e "assoluti" e si snoderà su due giorni di gare: si parte il prossimo 18 maggio alle 16, con i 50 delfino, per proseguire sino al tardo pomeriggio. Le sfide riprenderanno la mattina successiva alle 9, per chiudersi nel pomeriggio: la carica motivazionale, per i padroni di casa, non dovrebbe insomma mancare.

Giovanni Fiorentino