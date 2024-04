La manifestazione. Quarrata va in campo per il torneo dei rioni

Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso e Puma, che cercheranno di far scendere dal trono la Pantera campione in carica sfidandosi tra mountain bike, burraco, calcio, podismo, padel e basket. Sono i numeri dell’undicesima edizione del Palio dei Rioni, presentato un paio di giorni fa nella sala del consiglio comunale dal presidente dal Comitato dei Rioni Roberto Leggieri e dai rappresentanti delle otto formazioni che simboleggiano il territorio, alla presenza del sindaco Gabriele Romiti e degli assessori Patrizio Mearelli e Mariavittoria Michelacci. Un’edizione non esente da novità: escono dal programma il beach volley e il ciclismo, che porteranno a concludere l’evento con circa un mese di anticipo rispetto al 2023. La kermesse si aprirà ufficialmente il prossimo 30 maggio con la tradizionale cena di apertura in Piazza Risorgimento, ma a quel punto saranno già iniziate da giorni le sfide di padel, che stavolta assegnerà punti validi ai fini della classifica: si parte quindi il 20 maggio a Mollungo, sino alla finalissima del 7 giugno successivo. Quest’ultimo giorno prenderà il via contemporaneamente il torneo calcistico "senior", l’unico valido per la graduatoria: Orso e Drago debutteranno a Casini, per una serie di partite che culmineranno con la finalissima del 18 luglio. Il 9 giugno toccherà alla mountain bike, mentre il 21 giugno inizieranno gli incontri di basket (con ultimo atto previsto per il 22 luglio). Ci sarà spazio anche per il calcio giovanile (diviso in due categorie, fuori classifica) oltre che per le iniziative collaterali come "I mercoledì di Quarrata", con apertura serale dei negozi. Fino alla serata conclusiva del 24 luglio, con la premiazione del rione vincitore. "Ringrazio il comitato e tutte le associazioni coinvolte per essere riusciti anche quest’anno nell’organizzazione di un appuntamento così importante per la nostra città – ha chiosato Romiti – non solo dal un punto di vista sportivo, ma anche turistico. Che, ne sono sicuro, contribuiranno ad animare Quarrata".

Giovanni Fiorentino