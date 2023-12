La maratonina del vitello d’oro. Corsa e solidarietà, successo Pol. Ellera

Grande successo di partecipanti per l’edizione numero 45 della Maratonina del Vitello d’Oro, organizzata dalla Polisportiva Ellera sulla distanza di 15,750 km. Assegnati anche il 13° Trofeo Bruno Biasolo e il 7° Trofeo Amicizia Stefano Pancini. Da evidenziare che parte del ricavato delle iscrizione è stata donata alla Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare.

Vincitore della corsa è stato Ivan Poggi società Le Panche, secondo Fabrizio Ridolfi, terzo Emanuele Quercioli, quarto Bernardo Nicese, quinto Derek Bowsher della Pol. Ellera. Nel femminile al primo posto Genziana Cenni della Policiano Arezzo, seconda Elisa Parrini Pol. Ellera, terza Anna Dalla Marta, quarta Valentina Addorisio, quinta Lisa Rocco. Per la competizione a squadre La Nave a Rovezzano ha conquistato il Vitello d’Oro come società più numerosa. La Polisportiva Ellera dà appuntamento al 3 marzo per il Vitello Trail, corsa nei boschi di 17 km.

F. Que.