La Motto a caccia di un podio. A febbraio inizia la stagione di A1

Comincerà sabato 22 febbraio a Chieti la Serie A1 di ginnastica ritmica a squadre che vedrà protagonista la Raffaello Motto. La società viareggina punterà a mantenersi ai vertici nazionali dopo i tre secondi posti consecutivi raggiunti nelle ultime tre edizioni (2022, 2023 e 2024), andando vicina allo scudetto.

Dopo quella di Chieti, la regular season del campionato prevede altre due tappe: il 15 marzo a Forlì e il 12 aprile ad Ancona. Saranno 12 formazioni le formazioni al via: oltre alla Motto, parteciperanno Eurogymnica Torino, San Giorgio ’79 Desio, Polisportiva Varese, Forza e Coraggio, Udinese, Cervia, Terranuova, Fabriano (campione d’Italia in carica), Opera Roma, Polimnia Ritmica Romana e Armonia d’Abruzzo.

Le migliori sei classificate al termine delle tre prove accederanno alla Final Six, in programma a Torino il 17 e 18 maggio, che assegnerà il titolo. La settima, la ottava e la nona si garantiranno la permanenza in A1, mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2.

Anche per quest’anno la Raffaello Motto potrà contare sulla campionessa olimpica Darja Varfolomeev, punta di diamante di una formazione per il resto composta interamente da ginnaste cresciute nel vivaio della società, sotto la guida della direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dell’allenatrice Francesca Cupisti, coadiuvate da Silvia Nicolini e Chiara Vignolini, dalla maestra di danza Beatrice Paoleschi e dal preparatore atletico Iacopo Pasquini.