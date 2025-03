La Mtb Stage Race in programma dal 23 giugno da Lizzano. Appenninica show tra vette e sorprese

Un percorso di 320 chilometri per un totale di 12.200 metri di dislivello. E’ il percorso di Appenninica Mtb Stage Race, in programma dal 23 al 27 giugno, che porterà i partecipanti da Lizzano, nel Bolognese, fino a Castelnovo ne’ Monti, che sarà sede di tappa del Giro d’Italia 2025. Iscrizioni aperte, nella fase ‘regular registration’ fino a fine mese, con la tassa che aumenterà dal primo aprile. Come nelle ultime edizioni, gli organizzatori hanno deciso di chiudere il numero dei partecipanti a quota 150. Una scelta voluta per evitare il sovraffollamento dei sentieri e ad assicurare a tutti i partecipanti un elevato standard qualitativo nel supporto in corsa.

Prima tappa Corno alle Scale, 58 chilometri e 2.300 metri di dislivello, da Lizzano a Lizzano. Poi Monte Pizzo Trails, 49 chilometri e 2.200 di dislivello (sempre da Lizzano a Lizzano), Emilia-Romagna Peaks, 64 e 2.750 da Lizzano a Riolunato; High Mountain Queen Stage 89 e 3.100 da Riolunato a Castelnovo ne’ Monti e La Matildica, 58 e 1.850 da Castelnovo ne’ Monti a Castelnovo ne’ Monti. La chiusura è prevista per venerdì 27 giugno.

Gli organizzatori dell’asd Happy Trail Mtb hanno studiato un percorso che ripercorre le più belle e apprezzate tappe delle scorse edizioni, offrendo agli atleti, fin da subito, lo spettacolo del crinale dell’Appennino dell’Emilia-Romagna. Il gran finale è previsto nel Reggiano che sarà anche la sede d’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (mercoledì 21 maggio).

Dopo la partenza da Bologna un anno fa, sede di una storica tappa del Tour de France 2024, Appenninica Mtb Stage Race continua a incrociare la via dei grandi Giri del ciclismo internazionale.

"Il nuovo format a cinque tappe ci ha convinto a partire forte. Già dalla prima frazione si farà sul serio – spiegano Milena Bettocchi e Beppe Salerno, organizzatori di Appenninica –. Il percorso riprende un po’ quello dell’edizione 2023 che a detta di molti è stata la rassegna più bella, offrendo un concentrato dei panorami più belli. La novità è rappresentata da Riolunato, paese della provincia di Modena, che sarà molto apprezzata dai partecipanti".