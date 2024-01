La nuotatrice pratese convocata per uno stage federale. Chiamata nazionale per Domina

Pochi mesi fa si era laureata vice-campionessa italiana sia nei 200 che nei 400 stile della categoria "juniores", per poi cogliere un undicesimo posto nei 400 ai campionati italiani assoluti di Riccione (alle spalle delle nuotatrici della Nazionale) e confermarsi campionessa toscana nei 200 stile. E alla luce dei risultati raggiunti, è stata convocata a Roma per uno stage federale insieme alle migliori giovani nuotatrici d’Italia. Un 2023 che Lucrezia Domina difficilmente dimenticherà, insomma: l’atleta di Prato, cresciuta nell’Azzurra ed attualmente in forza all’Hidron Sport Firenze, a soli quindici anni è una delle agoniste più promettenti a livello nazionale. Fino a venerdì, Domina si allenerà sotto gli occhi del responsabile tecnico delle squadre giovanili, Marco Menichelli, e del suo staff. L’ultima nuotatrice pratese ad essere convocata con l’Italia del nuoto, anche se solo per un allenamento, fu Gioele Origlia nel 2017, quando era all’apice della carriera per lo scettro di campionessa italiana nei 100 stile "assoluti".