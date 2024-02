La partita. Italia batte Usa 3-1. Espulso ’Ale’ Remedi

Partenza con vittoria per l’ItalBeach nella prima gara del girone nella fase finale dei Mondiali 2024. Ieri all’ora di pranzo a Dubai la Nazionale azzurra, che per metà esatta è viareggina, ha battuto 3-1 gli Stati Uniti. Decisive le reti di Josep Jr Gentilin in avvio, poi di capitan Emmanuele Zurlo a fine primo tempo (subito dopo il momentaneo 1-1 americano con Rezende) e infine di Marco Giordani a metà ripresa. Porte inviolate invece nel terzo e ultimo round, dove c’è stato il palo di Gianmarco Genovali e l’espulsione per doppio giallo di Alessandro Remedi (che così salterà l’Egitto domani alle 12.30). Nessun gol dunque stavolta da parte dei viareggini al debutto Mondiale. L’Italia del c.t. Emiliano Del Duca, che nelle rotazioni ha usato molto il quartetto di movimento della VBS con Genovali, Remedi, Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, è stata non bella ma concreta pur pagando un po’ dazio per l’emozione (solo 3 beacher su 12 avevano già fatto un Mondiale, per gli altri 9 era l’esordio assoluto). Non ha giocato il portiere Andrea Carpita, con Casapieri che ha fatto tutti e tre i tempi.