La Petrarca incanta ancora. Gymnaestrada protagonista

Un omaggio all’arte, alla cultura e alle sculture italiane. E’ l’esibizione che le atlete e gli atleti petrarchini hanno presentato al Gran Prix di Genova con il gruppo della Gymnaestrada. La Ginnastica Petrarca ha portato il proprio contribuito alla manifestazione di fine anno che, promossa dalla federazione, ha riunito eccezionalmente tutti i protagonisti dell’ultima stagione sportiva. La Ginnastica Petrarca ha avuto nuovamente l’onore di essere invitata allo spettacolo del Gran Prix con le esibizioni della Gymnaestrada che, con le sue coreografie, rientra ormai tra i massimi riferimenti nazionali e internazionali di questa disciplina della Ginnastica Per Tutti che combina movimenti di ritmica, artistica e danza. Ventinove atleti e atlete di diverse età, guidati dall’allenatrice Federica Peloso e capitanati da Alessia Peruzzi, hanno dunque regalato emozioni ai quattromila spettatori presenti all’evento, mettendo in scena un esercizio dedicato all’arte e alla cultura italiane, con un omaggio alla meraviglia di alcune delle più importanti opere scultoree della storia. Il Gran Prix è stato arricchito anche da un’inedita gara tra tutti i presenti nelle varie specialità del panorama ginnico, con il vincitore che è stato proclamato dai voti dei giudici e del pubblico presente: il gruppo aretino era inserito nel team di Vanessa Ferrari e Sofia Raffaelli che ha meritato la vittoria della manifestazione. L’esibizione della Ginnastica Petrarca e, in generale, il Gran Prix saranno trasmessi oggi alle 18.10 su Rai Sport HD.