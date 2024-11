Ginnastica Le Maripose tra le migliori scuole italiane. Nina Zoe Baldassini conquista un bronzo tricolore

Una medaglia di bronzo che vale… oro per la massese Nina Zoe Baldassini che nei giorni scorsi ha partecipato alla fase nazionale del campionato individuale di specialità Gold, per l’appunto quella più difficile e ambiziosa a livello italiano, organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia. L’atleta apuana ha partecipato dopo essersi qualificata su entrambi le specialità di attrezzo. Nella finale nazionale del nastro Nina è riuscita a raggiungere il terzo gradino del podio contro le 20 migliori ginnasti italiane: una medaglia di bronzo dall’altissimo valore, che sicuramente le darà la carica anche per il futuro. Nell’altra finale nazionale alla palla, altro attrezzo con cui si era qualificata, è riuscita a ottenere comunque un ottimo piazzamento, nona fra le migliori ginnaste d’Italia nella sua categoria. Nina Zoe è una delle atlete della scuola di ginnastica ritmica Le Maripose e nonostante sia giovanissima sta inanellando una serie continua di successi a livello nazionale.

Adesso preparazione per le finali Nazionali Winter Edition del settore Silver per i gruppi avanzati della scuola Lb e Lc e per i gruppi agonistici Ld e Le".