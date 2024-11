Fratello e sorella vincono nella stessa gara il titolo toscano. Tommaso ed Elisa. Famiglia di campioni

Fratello e sorella assoluti protagonisti della prova che ha assegnato il titolo toscano di ciclocross. Oltre 120 concorrenti hanno preso parte a Uliveto Terme nei pressi del campo sportivo Giuliano Taccola al Campionato Toscano di ciclocross organizzato dalla MBAcademy con il patrocinio del Comune di Vicopisano. In palio per la gara il Trofeo Graziano e Sergio Bartoli, mentre la prova dello Short Track era valevole per il Trofeo Massimo Bartoli. Il circuito scelto dagli organizzatori era lungo 2 km e 400 metri.

Tra le donne il successo è andato a Elisa Ferri, atleta di San Giovanni Valdarno, in forza alla formazione Airport Servics Guerciotti che ha dettato legge nella propria categoria riuscendo a precedere sul traguardo Nicole Azzetti, Angelica Coluccini, Emma Franceschini e Ginevra Di Girolamo. Ma la festa non è finita qui per la famiglia Ferri che nella corsa che assegnava il titolo toscano oltre a seguire Elisa ha visto all’opera anche il fratello Tommaso. L’atleta (anche lui) della Airport Service Guerciotti si è imposto nella categoria Under 23.

Una prova di valore quella del ciclista sangiovannese in grado di precedere all’arrivo rivali come Filippo Cecchi, Alessio Giannelli, Matteo Spanio, Nicola Parenti. Grande soddisfazione ovviamente in casa della formazione ciclista Airport Services ma anche e soprattutto in casa Ferri per la passione di Tommaso ed Elisa, fratello e sorella accomunati non solo dalla passione per le due ruote, il ciclismo e in particolare dal ciclocross, ma anche adesso dalla vittoria del titolo toscano e dalla possibilità di indossare quella maglia tanto desiderata con i colori bianco e rosso, e soprattutto quel Pegaso alato.