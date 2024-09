La pineta si fa bella

Una fiumana di gente, specialmente dalle 16 in poi, per una giornata che ha scosso la Pineta di Ponente come un defibrillatore. La quarta edizione del Festival dello Sport ha fatto centro, anche se a rovinare i piani degli organizzatori sarà Giove Pluvio nella giornata di oggi, che avrebbe dovuto chiudere la rassegna e che invece è stata annullata. Su un viale Capponi affollatissimo, anche – e soprattutto – di famiglie con bambini, è andata in scena una vera e propria celebrazione dello sport in tutte le sue forme, con oltre 40 stand dedicati alle società del territorio per presentare e valorizzare le proprie proposte. In mezzo al verde, in un ambiente sano e stimolante, i bambini hanno potuto provare gratuitamente diverse discipline. E quelli già tesserati, nel corso della giornata hanno dato vita a diverse esibizioni sul palco centrale dove, alle 17, è salita la leggenda del calcio Sébastien Frey. Il campione ex Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa, per restare in Serie A, ha presentato la sua nuova autobiografia "Istinto Puro", in libreria dalla prossima settimana. Intervistato da Daniele Maffei, che ha sapientemente condotto tutta la giornata, Frey ha ripercorso le tappe della sua immensa carriera, dall’esordio al Caen all’approdo in serie A, dove ha scritto pagine indelebili. Un racconto a cuore aperto in cui, ha assicurato l’ex portiere francese, non mancheranno dettagli piccanti su alcuni momenti della sua carriera,a partire dal rapporto con l’ex ct della Francia Domenech. A dialogare con Frey e a godersi la sua ’creatura’, sul palco, pure l’assessore Rodolfo Salemi, che ha rivendicato (e confermato) il suo impegno per favorire lo sport sul territorio.

DanMan