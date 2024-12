La premiazione, L’Associazione nazionale delle stelle, palme e collari d’oro al merito del coni e del cip ha consegnato gli oscar. Fiori, Alibani, Fiorani e Fantoni: quattro storie per quattro uomini di sport Quattro uomini di sport premiati ad Carrara dall'Ansmes per la loro passione e impegno nel settore, nonostante le sfide. Presidenti, direttori e allenatori celebrati per le loro carriere e contributi.