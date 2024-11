La prima in azzurro di Salvati. Convocato per la Swiss Cup Junior

La sezione artistica maschile della Ginnastica “Raffaello Motto“ si colora per

la prima volta d’azzurro.

Alessandro Salvati (in foto), promettentissimo ginnasta classe 2009, debutterà con la Nazionale italiana in occasione della Swiss Cup Junior, torneo internazionale in programma venerdì a Lenzburg (Svizzera) che vedrà impegnate le formazioni under 16 di Italia, Belgio, Olanda e quella

elvetica padrona di casa.

Una convocazione più che meritata per Salvati, che nei vari appuntamenti regionali

e nazionali si è messo particolarmente in evidenza non solo per le vittorie e i podi ma anche per una ginnastica di alto profilo. L’atleta della società viareggina sarà poi di scena nel campionato italiano

a Fermo (il 15 e 16 novembre)

e nel fine settimana successivo di nuovo con la Nazionale per un altro appuntamento internazionale (in Germania).