La Sba cala un tris d’oro. Buzzone travolge Empoli

Serviva la miglior versione della Sba per battere la Use Empoli e per larghi tratti della sfida si è vista, vincendo al PalaEstra contro la ex seconda della classe ottenendo il terzo successo di fila. Il punteggio finale di 84-79 testimonia una grande prova offensiva che ha portato infatti ben cinque giocatori in doppia cifra di punti. E dire che Fioravanti doveva fare i conti con le condizioni non ottimali di Prenga. La gara inizia a ritmi alti, con la BC Servizi che, nel finale di primo quarto, riesce a prendersi sei punti di vantaggio. Arezzo prova ad allungare con una tripla di Bischetti, ma gli ospiti non mollano la presa con i canestri di Giannone che riportano sotto la squadra di coach Valentino. All’intervallo lungo la Sba è ancora avanti 45-42 e l’equilibrio resiste anche nel terzo quarto, con le difese che non riescono a fermare i rispettivi attacchi. Alla terza sirena il tabellone recita 65-63 per la Sba dopo che la Computer Gross aveva anche messo la testa avanti con due liberi di Baccetti. L’ultimo parziale vede la difesa amaranto salire di tono e, nonostante qualche palla persa, la BC Servizi arriva al +10 grazie a Buzzone e Prenga con due minuti da giocare (80-70). La reazione di Empoli è furiosa: prima Baccetti segna una tripla, poi Giannone e Rosselli accorciano dalla lunetta fino al -3 (82-79) con 20 secondi rimasti. La BC Servizi perde palla, gli ospiti hanno il possesso per pareggiare, ma la difesa regge l’urto e Toia subisce il fallo sistematico avversario che lo manda in lunetta per i due punti che fissano il punteggio 84-79. Ora, prima della sosta natalizia, ecco la doppia trasferta a Siena: domenica il Costone, poi la Virtus dell’ex coach Evangelisti.

Luca Amorosi