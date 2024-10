La sfida di ritorno. Supercoppa Italiana, il Follonica a Forte dei Marmi per regalarsi il primo trofeo

E’ il grande giorno per il Follonica. Stasera in Versilia la squadra biancazzurra (ore 20.45) proverà a portare a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana. A cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Silva sarà il Forte dei Marmi, che al Capannino, nella gara di andata, si è inchinata con il risultato di 4-2 allo strapotere biancazzurro. I maremmani partono dunque con il vantaggio di due gol di scarto che è un bottino considerevole dopo quello che si è visto sulle mattonelle del Capannino. Gli azzurri hanno dimostrato di essere in forma e soprattutto di avere una squadra lunga e ben assortita. Che in partite come queste significa molto. Una rosa che può schierare 8 giocatori di movimento è infatti l’arma in più che il tecnico portoghese ha in tasca per tenere il ritmo altissimo con tutti gli effettivi per l’intera gara. Una caratteristica che il Follonica ha messo in mostra anche nella prima sfida casalinga contro il Sandrigo, "distrutto" nella ripresa da continue ripartenze. Ma non sarà una passeggiata: il Forte ha un quintetto base da far invidia a tutti e dunque per incanalare la sfida sarà necessaria tanta concentrazione. Stasera la formazione sarà quella tipo: Barozzi a difesa della porta (Mugnaini sarà ancora il vice), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Claudio Bracali, Fernando Montigel, Alessandro Franchi e Max Thiel.