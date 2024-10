Ferrara United, che peccato. Cade in volata al debutto

E’ iniziato nel fine settimana il campionato di Serie A Bronze e per la Pallamano Ferrara United

Team HC é un esordio pieno di positività, in un Palaboschetto strapieno di tifosi ed appassionati, una festa alla quale manca solo la ciliegina sulla torta della vittoria, sfumata per un goal (21-22 il risultato finale), ma che nell’ottica del lungo torneo all’italiana che attende i nostri non lascia troppi rimpianti rispetto a quanto visto in campo.

Si gioca contro i vicentini dell’U.S. Torri, considerati tra i primi pretendenti alla promozione in Silver, che passano solo per errori banali ed inesperienza di una squadra molto giovane, ma che sembra destinata a dare filo da torcere alle altre 8 squadre che compongono il girone A dei due che formano quest’anno quella che è la terza serie del campionato nazionale Figh.

Le squadre si daranno battaglia per 18 giornate, fino al 26 aprile, per conquistare la promozione nella prossima Serie A Silver, diretta per le prime 5 di ogni girone, mentre per le altre la riforma dei campionati prevede la Serie B, e un pubblico come quello visto al debutto sembra una delle armi in più per gli uomini del tecnico Andrea Ansaloni.

"Nulla da rimproverare ai ragazzi, che hanno disputato una partita gagliarda – ha detto il tecnico a fine partita – contro una delle pretendenti alle posizioni di vertice.

La vittoria è sfuggita per un nonnulla ma la squadra ha dimostrato di essere all’altezza della nuova categoria. Sugli scudi i giovanissimi, che sono scesi in campo con personalità e grande agonismo".

Prossimo turno, per Ferrara United, sabato prossimo sul campo del Ferrarin.

re. fe.