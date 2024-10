Piccinini campione iridato. In Croazia il titolo è suo

Ennesimo trionfo per il ravennate Domenico Piccinini, laureatosi campione del mondo ai Mondiali a Porec, in Croazia. Nella lotta greco-romana, categoria kg 70, classe E (tra i 55 e 60 anni) ha conquistato venerdì scorso il titolo iridato sconfiggendo in finale lo storico rivale statunitense Stephen Horton. Dedicatosi a queste competizioni master nel 2009, Piccinini vi ha ininterrottamente partecipato salendo sempre sul podio, tranne nel 20243 a causa di un infortunio. Incredibile il suo palmares: dal 2014 ha vinto otto medaglie d’oro, rispettivamente in Serbia, Grecia, Bulgaria, Russia, Georgia, ancora in Grecia e Bulgaria, e venerdì scorso in Croazia.

Questo è stato però il suo ultimo mondiale, in quanto il regolamento della Federazione internazionale (United World Wrestling- UWW) fissa a 60 anni il limite di partecipazione, età che Piccinini ha compiuto da poco. In questi stesso giorno, è andato in pensione, per raggiunti limiti di età, come Carabiniere Forestale, comandante della stazione di Ravenna. Non appenderà però il costumino al chiodo, volendo proseguire l’attività sportiva in campo internazionale negli stati esterni alla Federazione UWW, dove vige il limite dei 70 anni, partecipando agli US Open di Las Vegas, ai campionati mondiali over 60 sempre a Las Vegas e ai campionati veterani in Russia, ma anche in quelli dove non c’è limite di età, come a Tokio in Giappone, dove viene organizzato il Festival Internazionale.

Piccinini è stato ai vertici della lotta greco-romana nazionale dal 1977 quando a 13 anni, vinse i Giochi della Gioventù. Maglia azzurra d’Italia dal 1980, indossata più volte in campo internazionale con buoni risultati, ha conquistato la medaglia d’oro per cinque anni consecutivi nei campionati italiani assoluti e sei volte nella Coppa Italia. Formatosi e cresciuto nel sodalizio della Portuali di Ravenna, militando poi, dal 1992 al 1997, nelle file del Centro Sportivo del Corpo Forestale dello Stato a Roma, è tornato dopo 12 anni alle gare con l’esperienza master, rientrando così nella Portuali. Si avvale, in sede di gara, come accompagnatrice tecnica della moglie Monica Berretti.