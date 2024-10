La società aretina all’atto conclusivo dei campionati italiani. Serafieri vola in finale Petrarca, sogno tricolore

La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica. Il merito è di Aurora Serafieri che, nella categoria Allieve 2^ fascia, ha centrato un ottimo terzo posto alla zona tecnica Interregionale di Alba Adriatica e che ha così meritato l’accesso nella ristretta cerchia di ginnaste che da venerdì 1 a domenica 3 novembre potranno contendersi il tricolore a Cervia. La ginnasta aretina è stata protagonista di una positiva prova a corpo libero e cerchio che le ha permesso di entrare in finale con la fune e di meritare così un posto sul podio, riuscendo nell’impresa di vivere un deciso miglioramento rispetto al quinto posto raggiunto nel campionato regionale. La zona tecnica Interregionale ha poi visto Caterina Falomi del 2012 scendere in pedana tra le Allieve 4^ fascia ed esibirsi in buoni esercizi a cerchio, nastro e clavette con cui ha dimostrato una giusta combinazione tra tecnica e carattere, arrivando a sfiorare l’accesso alla finale alla palla. Soddisfazioni, in contemporanea, sono arrivate anche dalle atlete del gruppo petrarchino della ginnastica artistica femminile che hanno rotto il ghiaccio nella prima prova del campionato individuale regionale a Montevarchi. I migliori risultati in questa sezione sono stati festeggiati nel campionato LB con il secondo posto di Anita Rossi tra le Allieve 4^ Fascia dopo le prove a volteggio, parallele, trave e corpo libero, poi lo stesso programma di gara è stato ben eseguito da Nina Cocchetti che ha meritato il terzo posto tra le junior. Un primo posto, infine, è stato festeggiato nella seconda prova del campionato regionale di ginnastica artistica maschile a Livorno dove a volare in alto è stata la squadra Allievi Gold3 formata da Alessandro Ferrini e da Cristian Materazzi che hanno meritato il gradino più alto del podio in un programma di gara completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Questa formazione potrà ora misurarsi a livello nazionale nelle finali tricolori fissate da venerdì 8 a domenica 10 novembre nella marchigiana Fermo.

Andrea Lorentini