Atletica leggera - L’evento. Domani la Stracastelnuovo

Si disputa domani, con ritrovo alle ore 13.30, sotto il Loggiato Porta, nel centro storico di Castelnuovo, con partenza alle 15.30 da piazza Umberto, la diciannovesima edizione della "Stracastelnuovo", promossa ed organizzata dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con il patrocinio e il contributo di: Comune di Castelnuovo, Ente Parco Apuane, Fondazioni Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lucca, Donatori di sangue "Fratres" Garfagnana, "Uisp", Associazione Compriamo a Castelnuovo. Prezioso l’aiuto di Centrocasa di Bonaldi, BG di Tolaini Renato, Brugi Store Castenuovo, Cetilar, Arte Cornici Aiosa e Intersonda.

La corsa è valida anche come Memorial Giuseppe Bonaldi, in ricordo di un compianto appassionato e praticante di sport e insegnante di educazione fisica prematuramente scomparso; Trofeo Moreno Toni (podista scomparso per un incidente sul lavoro) e Ricordo di Leonardo Rocchiccioli, maresciallo dei carabinieri prematuramente scomparso.

Le donne di tutte le categorie e i "Veterani", gli "Argento" e gli "Oro" uomini percorreranno cinque chilometri; le categorie maschili "Seniores" e "Amatori", invece, dovranno percorrere un totale di 7 chilometri; infine una marcia ludico-motoria sui 5 chilometri. Per le iscrizioni: www.endu.net -Q detecht.it . Per informazioni: 347-3796343 (Graziano Poli). Alla società più numerosa verrà consegnato il Memorial Moreno Toni, mentre vincerà il Memorial Giuseppe Bonaldi la squadra che totalizzerà il punteggio più alto. Saranno premiati gli atleti suddivisi in sei categorie maschili e femminili che saliranno sul palco in piazza Umberto intorno alle 17.

Lo scorso anno vincitore assoluto fu Giacomo Verona del Parco Alpi Apuane in 22’33”, comunque lontano dal record della corsa (22’13”, stabilito da Alessio Terrasi nel 2022). Sul podio con Verona, Filippo Sodini della Virtus Lucca e Girma Castelli del Gs Orecchiella. Tra le donne aveva prevalso Federica Baldini (foto) del Cus Pro Patria Milano in 17’43” che è anche il nuovo record dei 5 chilometri femminili della "Stracastelnuovo". Sul podio con lei, Claudia Dardini del Gs Lammari e Carolina Fraquelli della Virtus Lucca. Tra i "Veterani" successo di Andrea Alberti dell’Atletica Vinci, davanti ad Andrea Marsili del Parco Alpi Apuane. Il Memorial Giuseppe Bonaldi era andato al Parco Alpi Apuane, mentre Gs Orecchiella e Atletica Amaranto si erano aggiudicati, rispettivamente, il trofeo Moreno Toni e il Ricordo di Leonardo Rocchiccioli.

E’ un percorso cittadino molto tecnico e impegnativo che non dà un attimo di respiro agli atleti, con continui saliscendi che impongono un veloce cambio di ritmo. Ci sono diversi tratti su piastronato e su sanpietrini, come piazza Umberto. Alla partenza non ci sarà, per un problema muscolare, Giacomo Verona del Parco Alpi Apuane, vincitore della scorsa edizione. Godono dei favori del pronostico Stefano Bascherini, del Parco Apuane, lo scorso anno vincitore della scalata all’Antro del Corchia e Augusto Casella dell’Atletica Livorno.

In campo femminile previsto un testa a testa tra la favorita Federica Baldini, versiliese, che ha vinto quattro delle sette edizioni scorse, di cui le ultime tre consecutive e Margherita Voliani della Unicusano Livorno.

Dino Magistrelli