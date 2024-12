La tradizionale competizione, con due percorsi, in programma domani. Ci sarà anche una camminata. Christmas Run, un Natale di corsa. Prova ‘mini’ per i più piccoli

Arriva la Christmas Run e il Golden Club Rimini riprende la tradizione del Natale per una corsa del tutto particolare, nel segno del bianco e del rosso. È la 5ª edizione di una competizione che si snoda attraverso diverse forme di corsa, per tutti i gusti e per tutte le qualità. Oltre ai tradizionali percorsi di 8 e 4 chilometri, infatti, spazio alla Camminata di Natale condotta da Clara Giovacchini, mentre per i più piccoli ecco la 1ª Christmas Sprint, una prova promozionale sulla distanza dei 60 metri.

La Rimini Christmas Run si terrà domani, con partenza alle 10 dal Parco Fellini, all’ombra del Grand Hotel. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale nel segno dello sport all’aria aperta. "Invitiamo tutti i partecipanti a vestirsi a tema – dice il presidente del Golden, Gionni Schiaratura –. Se possibile, con il vestito di Babbo Natale per creare un vero spirito natalizio".

Al termine della corsa, al Palazzo del Turismo, premiazioni per il Babbo Natale e la Babbo Natale più rappresentativi, i dieci gruppi più numerosi e l’estrazione di venti premi tra tutti gli iscritti. Parte del ricavato sarà riservato al progetto ‘Atletica on’, per dare l’opportunità a tanti giovani di praticare l’atletica leggera.