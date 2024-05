L’appuntamento: sabato alla piscina comunale alle 20. Imolanuoto Night Edition, torna la festa con i campioni

Ritorna sabato Imolanuoto Night Edition, la grande festa con cui la società imolese si presenta alla cittadinanza.

L’appuntamento è alle ore 20 alla piscina comunale di Imola (ingresso libero) per una serata in cui l’Imolanuoto sarà presente in vasca con tutti i suoi campioni: Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Michele Busa, Arianna Castiglioni, Anita Bottazzo.

Tutti in vasca a gareggiare tra loro assieme a tutti i ragazzi del settore giovanile e gli amici degli Speciabili, che durante l’anno hanno nuotato seguiti dall’Imolanuoto. Seguiti da tutto il gruppo degli allenatori e istruttori, durante la serata ci saranno gare, esibizioni e staffette che coinvolgeranno ragazzi e campioni al centro della festa che vedrà la partecipazione anche degli altri settori dell’Imolanuoto come i Master, con il campione Stefano Ancarani, e il nuoto sincronizzato.

La serata sarà aperta dal saluto del sindaco Marco Panieri. E chissà che questa Imolanuoto Night Edition non sia un buon auspicio per i campioni imolesi che si preparano all’imminente trofeo Sette Colli, dal 21 al 23 giugno a Roma, che assegnerà gli ultimi pass per i giochi olimpici di Parigi.

Pass a cui ambiscono i ranisti, con Cerasuolo e Poggio a contendersi un posto dietro a Martinenghi, più difficile la corsa in campo femminile per Castiglioni e Bottazzo, mentre nella farfalla potrebbe tentare l’exploit Michele Busa.

Il quartetto di ranisti è stato reduce da quasi un mese di allenamento in altura, a Livigno, e nel weekend alcuni imolesi hanno ripreso confidenza con le gare al memorial Piero Borelli a Brescia che ha visto Cerasuolo vincere sia i 50 rana che i 100 rana, Castiglioni e Bottazzo prendersi oro e argento nei 50 e nei 100 mentre Alice Beltrame ha vinto i 50 farfalla.

Da segnalare a livello giovanile la convocazione di Carlotta Giannini per la coppa Come a Limassol (Cipro) dal 14 al 16 giugno, e di Lorenzo Fuschini all’Europeo Junior (dal 2 al 7 luglio) a Vilnius in Lituania.

Luca Monduzzi