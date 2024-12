L’appuntamento. Siena Sport Day, premi ai campioni senesi. Protagonisti gli atleti e team vincenti

Andrà in scena oggi, alle 17, nell’aula magna dell’Unistrasi, in piazzale Rosselli, il Siena Sport Day, la festa dello sport senese, organizzato da Coni regionale toscano-delegazione Siena e Gruppo Stampa autonomo Siena. La partnership, per il quarto anno consecutivo, mira a incentivare una vita attiva e promuovere l’importanza dello sport come strumento di socializzazione e crescita personale. Il Coni premierà gli sportivi e i team senesi che nel corso dell’annata hanno raggiunto successi nelle rispettive discipline: previsto, tra gli altri, un riconoscimento per Pramac Racing Team, da poco laureatosi campione del mondo grazie al titolo iridato conquistato lo scorso 17 novembre dal pilota Jorge Martin, come per Duccio Marsili (foto) e Sofia Paola Chiumento, complessivamente per sei volte saliti sul gradino più alto del podio ai World Skate Games Senior e Junior di pattinaggio velocità in-line. Sarà premiata anche l’olimpionica Lisa Angiolini. Il Gruppo Stampa consegnerà allo stesso Duccio Marsili il premio Sportivo dell’Anno, nell’ambito del quale verranno attribuite menzioni speciali a Siena Fc ed Emma Villas Volley. I due enti promotori del Siena Sport Day si uniranno poi per attribuire il premio ‘Roberto Montermini’ a Crete Senesi Rugby Asd, società che da quasi 20 anni promuove la palla ovale tra i più giovani e valori quali rispetto, inclusione e condivisione.