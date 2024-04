L’Ariete supera il tabù. Vittoria dopo la pausa

L’Ariete soffre ma sfata il tabù della pausa di campionato. Finalmente è arrivata una vittoria dopo il riposo per la squadra di coach Nuti che conquista i tre punti al termine di una gara sporca, non bella e molto sofferta, valida per il campionato di serie B2 femminile. Serviva vincere alle laniere e serviva la posta piena. Il risultato è stato centrato. Prato scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini al centro, Saletti e Nesi in attacco e Conticini libero. Nel primo set il Pvp non si dimostra squadra di vertice che ha ambizioni di promozione. Sbaglia molto e consegna la frazione alle ospiti per 14-25. Al ritorno in campo c’è comunque un’immediata reazione che porta il Pvp a pareggiare i conti 25-21. Decisiva ai fini del match la terza frazione, dove si gioca punto a punto, ma poi l’Ariete la spunta 25-23. Stesso copione nel quarto set con le ospiti che si illudono e il Pvp che vince frazione e partita 25-23.

Il tabellino della partita.

Ariete Pvp pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini, Ferri, Torri. All. Nuti.

Samer Marsciano: Ndulue, Carboni A., Pierini, Santi, Carboni V., Volpi, Fagioli, Brunori, Cornacchini, Chiattelli, Scanu, Carboni L., Scarabottini, Martinoli. Allenatore Sperandio.

Arbitri: Bruttini e Cannas

Parziali: 14-25; 25-21; 25-23; 25-23.