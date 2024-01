L’Artistica Grossetana è al top: "E’ stato un anno eccezionale"

"Un anno eccezionale per tutta l’attività che abbiamo portato a termine". E’ attraverso queste parole che Fabio Nocchi, presidente dell’Artistica Grosseto,"racconta" il 2023 dell’associazione sportiva, specificando poi a quale attività sta facendo riferimento: "gare, attività agonistica, spettacoli con finalità di beneficenza, il saggio al Teatro Moderno di Grosseto, l’attività promozionale dei nuovi gruppi, la partecipazione ai progetti di solidarietà di Uisp e Comune di Grosseto". "Quest’anno – prosegue - è stato il primo vero anno di ripresa post Covid e l’aspetto che è maggiormente emerso, a mio parere, è stato quello di un gruppo di atleti, istruttori, genitori affiatato e unito". Nel 2025 l’Artistica Grosseto compirà 25 anni e Nocchi spiega che l’obiettivo sarà "riconfermare gli obiettivi agonistici e rendere ancora più coinvolti i nostri ragazzi in tutte le iniziative proposte". Molti i risultati raggiunti nel 2024. Tra tutti quelli conquistati nelle competizioni nazionali. Al Rimini Summer edition, GAF, primo posto per Maristella Marcucci (LC3), Linda Di Clemente (LD3 All around); al secondo posto ancora Linda Di Clemente (LD3 CL), la squadra composta da Di Clemente, Ghini B., Grillo, Lippi, Rusci L., Vagaggini (LC3) e la squadra composta da Borsetti, Bruzzi, Nocchi, Tirocchi (serie B, LD3); al terzo posto Elena Morini (LA3), Emma Bruzzi (LB3), Sofia Esposito (LA3), Amelia Tirocchi (LB3). GAM, primo posto per Thomas Poggiaroni (LC); secondo per Igor Vasile (LB) e per la squadra Boncioli, Vasile, Vedele (serie D LB); terzo posto per Pietro Boncioli (LB) e per la squadra Del Mazza, Ducci, Esposito, Poggiaroni (LC). Al Rimini Winter Edition, GAF: primo posto per Elena Nocchi (LB), Emma Bruzzi (LB3), Valeria Vagaggini (LC3), Linda Di Clemente (LD3 All around e LD3 Corpo libero), Ginevra Banti (LB3); secondo posto ancora per Linda Clemente (LD3 trave), Lucrezia Lippi (LC3); terzo posto per Benedetta Ghini (LC3), Maristella Marcucci (LD3), Carlotta Croci (LA3). GAM: primo posto per Thomas Poggiaroni (LC) e per Romeo Festelli (LB). GR: secondo posto per Sofia Malerba (LD cerchio) e terzo posto per Linda Tassi (LD cerchio). Infine i i titoli di campionesse nazionali Uisp ottenuti da Livia Dragone (corpo libero), Francesca Alessandrini (clavette). Secondo posto nazionale Uisp per Margherita Giannini (cerchio), Martina Giuggioli (nastro), Elena Corradini (corpo libero). Terzo posto Nazionale Uisp per Sofia Malerba (fune). Ottimi risultati anche nei regionali posti. Uisp: Tassi (cerchio); Fgi, Gaf, LB3: Tirocchi; Uisp seconda categoria: Ciccone (fune); Fg, Gaf, LA3: Croci, Morini ed Esposito; Uisp: Giannini (nastro), Arrigucci (cerchio e clavette), Borghi (cerchio, Cl), Corradini (Cl); Fgi, Gaf, LC3: Marcucci, Ghini B., Vagaggini, Lippi; Fgi, Gam, LA: Vedele; LB: Festelli; Lc: Del Mazza e Poggiaroni; Fgi, Gaf, serie D, LA3: squadra Allieve; squadra J/S. Promogym Fci: Zoppas; Fgi, Gaf, serie D, squadra LB3; Fgi, Gaf, squadra LA3; Fgi Gam LB: Festelli; LC: Del Mazza, Esposito; Fgi, Gaf, serie D squadra LC3 J/S. Fgi, Gaf, LB3: Borsetti e Bruzzi; Fgi Gr LA/LB: Alessandrini; Fgi, Gr, LD: Casella; Fgi, Gam, serie D, squadra LA; squadra LC: Uisp GR: Giannini, Dragone, Borghi, Picchiotti, Corradini; Fgi, Gaf, LD3: Di Clemente; Fgi, Gaf, LC3: Marcucci e Lippi; Fgi, Gaf, serie D, LA3: squadra J/S.

Deborah Santini