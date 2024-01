Lavoro sportivo. De Lucchi spiega tutte le novità della riforma

Da gennaio 2024 grandi novità, difficoltà e ancora molti dubbi nel decreto sulla riforma del lavoro sportivo e che riguarda centinaia di Asd, Ssd, impianti sportivi, palestre e migliaia di operatori del settore. Insomma una rivoluzione che però dovrà giocoforza essere digerita da chiunque operi nel settore sportivo dilettantistico. Sabato prossimo 27 gennaio il dottor Giorgio De Lucchi, eccellenza nel settore nella consulenza delle associazioni sportive insieme alla collega Giulia Bancalari cercheranno di dare risposte alle tante domande che molti si stanno facendo. Ne va il futuro di tantissime realtà. L’appuntamento dalle 9.30 alle 12 nel salone della sala della Repubblica a Falcinello e sede della Pubblica assistenza di Sarzana. Scopo dell’incontro? "Fare il ’tagliando’ alle attività dilettantistiche e sportive – risponde De Lucchi – alla luce del decreto dell’agosto dell’anno scorso che impone l’apertura della partita Iva anche a chi prima ne era esentato o sprovvisto. Insomma un rivoluzione per moltissime persone, poi tematiche relative al mondo del lavoro con i nuovi contratti di cui ne parlerà la collega Bancalari". In termini prettamente economici che costi aggiuntivi avranno i dirigenti? "Non fasciamoci la testa, I costi saranno molto contenuti; apertura partita iva e obbligo di invio dichiarazione dei redditi ogni anno. Ma nulla di trascedentale". Le altre tematiche trattate? "Faremo anche alcune simulazioni confrontando le nuove e vecchie normative, i nuovi statuti, le partita Iva, il mondo sportivo del lavoro, le fatture elettroniche, il regime agevolato 398, i compensi sportivi e la sicurezza e tutto ciò che concerne la riforma".

Marco Zanotti