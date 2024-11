Le stelle mondiali all’Allianz Cloud dal 2 all’8 dicembre. Milano Premier Padel 2024, torna il grande show

L’élite del padel mondiale è pronta a sbarcare a Milano per il terzo anno consecutivo. Dal 2 all’8 dicembre i giocatori e le giocatrici più forti del pianeta si sfideranno sui campi dell’Allianz Cloud, per conquistare il prestigioso Milano Premier Padel P1. E, novità di quest’anno, per la prima volta quello meneghino sarà l’ultimo torneo prima delle Finals di Barcellona. Sotto la Madonnina verranno stabilite le 16 coppie migliori della Race 2024 e ciò garantisce ulteriore spettacolo e competitività all’evento. Verrà dato spazio infine anche all’addio al padel della leggenda spagnola Fernando Belasteguin. A presentare la manifestazione ieri si sono riuniti alcuni vertici di Fip, Comune di Milano e Regione Lombardia, tutti concordi che il torneo assume sempre più importanza per la città anche oltre il piano sportivo. "Grazie alla tenacia dell’Assessora Riva, il nome ‘Milano’ è all’interno del nome del torneo, proprio per l’esposizione globale che la città di Milano avrà con questo evento. I giocatori non vedono l’ora di venire qui. Siamo pronti per un’altra grande straordinaria edizione: se nei primi due anni abbiamo vissuto emozioni uniche, prepariamoci a qualcosa di ancora più spettacolare", ha spiegato il presidente Fip Luigi Carraro. Grande unione d’intenti anche tra Comune e Regione: "Sarà una settimana di spettacolo, emozioni e agonismo che richiamerà migliaia di fan da tutto il mondo e in cui celebreremo non solo l’eccellenza sportiva, ma anche i valori di inclusione, sostenibilità e passione che lo sport rappresenta", ha sottolineato l’Assessora Martina Riva. A cui ha fatto eco la il Sottosegretario regionale Federica Picchi sottolineando come "questo evento a Milano celebra uno sport in continua crescita. In Lombardia ci sono 65000 tesserati con un crescita dei campi da padel del 19%".

Alessandro Stella