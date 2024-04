L’ex DEL BOLOGNA conquista il padel tour lgs. Locatelli-Dida, coppia benefica e vincente

Il Country Club di Castel Maggiore ospita la prima tappa di Lgs Padel tour, una sfida sportiva di leggende del calcio, basket e pallavolo con un montepremi da devolvere in beneficenza. Si tratta di un evento promosso da Lgs SportLab. La vittoria è andata a una coppia di ex calciatori, Tomas Locatelli e Nelson Dida, che hanno scelto di devolvere il montepremi a La Mongolfiere Odv. In una prova nella quale Macron era sponsor tecnico, c’erano anche Stefano Mancinelli, Gianluca Basile, Gigi Di Biagio, Alberto Cisolla, Raffaella Masciadri, Demetrio Albertini, Manuela Giuliano, Pasquale Gravina, Cristina Chirichella.