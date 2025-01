L’intervista. Il Club Scherma Agliana al top. Nel segno di Agostino Sanacore

Club Scherma Agliana, laddove i talenti del fioretto crescono. In primis, grazie al lavoro del maestro Agostino Sanacore, ben coadiuvato dalla maestra Mabel Biagiotti e dal preparatore atletico Emanuele Manente. L’allenatore del carabiniere azzurro Tommaso Martini, schermidore da Coppa del Mondo assoluta con gli obiettivi stagionali Europei under 23 e Universiadi e il sogno olimpico Los Angeles 2028, sta facendo emergere dei 2010 di gran valore e ponendo all’attenzione generale pure dei Giovanissimi.

Com’è il bilancio di metà annata? "Decisamente positivo – risponde –, sia per ‘Riga’ (il soprannome di Martini, nda) sia per ragazzi e ragazze. A parte la recente prova parigina di Coppa del Mondo, che non è andata bene, Martini ha avuto un avvio di stagione folgorante, con i successi nella gara satellite di Barcellona e della Prova di Qualificazione Assoluta zona Nord a Carrara, la finale a 8 di Coppa del Mondo a Tunisi, la finale a 8 nella Prima Prova Assoluta di Qualificazione a Bastia Umbra e il raggiungimento dei sedicesimi in Coppa del Mondo in Giappone. Battendo in quel periodo l’argento olimpico Macchi, il giapponese Limura, quarto a Parigi 2024, francesi e americani tra i primi al mondo. Ora è atteso dalla quarta gara di Coppa del Mondo, a Torino, l’8 e 9 febbraio".

Se da qui a fine stagione centrasse un’altra finale a 8 e un sedicesimo, ci sarebbe da battergli le mani stile-standing ovation. E i più piccoli, come stanno andando? "Innanzitutto, in quest’annata stiamo ricostituendo il vivaio. Sono oltre 40 giovani e giovanissimi che si allenano nella nostra palestra. Tra questi, i sette che il 1° e 2 febbraio parteciperanno a Foggia alla Seconda Prova di Qualificazione Cadetti. Le femmine Linda Tesi, Cecilia Landi e Diletta Spinelli, i maschi Jacopo Luchetti, Lamberto Loguercio, Thomas Tortora e Leonardo Nesi. Tra i Giovanissimi, si è messo in evidenza Gabriele Ghezzi, bronzo ai Campionati Regionali a Massa, che è entrato nella finale a 8 del Trofeo Granducato a Firenze".

Davvero niente male. È proprio vero: il lavoro paga.

Gianluca Barni