Liverani al top a 63 anni: "E vado ancora di corsa"

Massimo Liverani, pilota 63enne di Rocca San Casciano, nella vita di tutti i giorni tecnico per rilievi topografici, può vantare una carriera sportiva automobilistica di alto livello ed eclettica, non necessariamente legata ai rally, e anche in questa stagione si è messo in evidenza.

Liverani, quali sono state le sue prime corse e i risultati?

Ho iniziato a metà degli anni 90 con varie gare di regolarità in veste di pilota, poi nel 1998 e ’99 ho preso parte,come navigatore di Giuliano Mazzoni, a due rally di Montecarlo per vetture elettriche; non si trattava di regolarità, ma di rally veri e propri e in entrambi i casi siamo risultati primi assoluti, disponendo di una Cartanfruit, una gt elettrica progettata e costruita da un artigiano di Faenza, Gaetano Tanesini. Abbiamo preceduto anche vetture ufficiali di note case automobilistiche. Dal 1999 al 2004, sono stato invece il navigatore di Francesco Turroni e con una Opel Corsa e una Citroen Saxo abbiamo partecipato ad alcuni rally nazionali. Nel 2007 e nel 2010 ho partecipato come pilota al Montecarlo Historic con una Fiat 500 Abarth".

Quindi ha cambiato versante con grandi successi. Quali?

"Nel 2011, ’12, ’13 e ’14 sono stato campione del mondo Fia e italiano Csai Energie Alternative, alternandomi al volante di una Fiat Croma Biodisel, una 500 Abarth a metano e un’Alfa Romeo Giulietta a Gpl".

E adesso ancora una nuova fase della sua carriera. In che ambito?

"Negli ultimi tempi non disdegno di partecipare ad alcuni eventi del Trofeo della Romagna con una Fiat 1500 Spider, affiancato dalla mia compagna Valeria Strada".

In questo 2024 appena terminato dove ha corso?

"È stato un anno impegnativo. A fianco del presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani ho partecipato con una Fiat 124 Abarth al Montecarlo Historic e alle sezioni regolaristiche del Costa Smeralda, dove siamo giunti quarti assoluti, oltre che del Targa Florio. Sempre nelle sezioni regolarità, sono stato il copilota di Alberto Beretta su Porsche 911 e abbiamo colto al Costa Brava il il quarto posto, al Lana il secondo, all’Isola D’Elba Graffiti il terzo, al Tour De Corse il dodicesimi e al Sanremo-Coppa dei Fiori addirittura primo. Inoltre con Stefano Rigo su Lancia Fulvia Hf è giunto il terzo posto alla Coppa Bettega.

Ci dica qualcosa del presidente Sticchi Damiani al di là dell’aspetto istituzionale.

"In estrema sintesi, è una persona squisita a cui piace guidare auto sportive".

E nel 2025 cosa l’attende?

"Di nuovo il Montecarlo Historic con il presidente Aci, gara che sto provando proprio adesso, e il Costa Brava con Beretta, tutte corse con medie come dire piuttosto allegre... Poi si vedrà".