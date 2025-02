L’Mb Team cade e perde la vetta. L’Arena Metato ne approfitta

Alla nona giornata arriva la prima sconfitta stagionale dell’Mb Team che costa la testa della classifica. Contro il Villa Diletta/Bayern Versilia è uno 0-3 che non lascia scampo a scuse. "Sconfitta meritata", ammette Giovanni Berlingeri. Logica la soddisfazione fra i vincitori, a segno con Marku e Cipollini nel primo tempo e ancora con Marku nella ripresa. "Vittoria meritata", conferma Simone Giaconi. Sale in testa L’Arena Metato campione in carica. Contro la Real Nocchi è un 5-0 griffato Da Silva, Motroni, Bargi, Traina e Valentini. Tiene la scia lo Sconvolts che, con Benassi, regola il Torcigliano Socoedi 1-0. "Partita equilibrata e bella", commenta Adriano Pasquini. Borraccino e Del Ry firmano il 2-0 dell’Scs Bianchi/Mda sull’Hotel Virginia. Colpo del Discobolo Croce Verde sul GO 77/Passi per 3-1. Decidono Cinquini 2 e Del Carlo, vano il centro di Cerrai. La doppietta di Santicchia, oltre che il rigore parato dal portiere Cecchi a Silva, vale il 2-1 dell’Unione Quiesa Orange sul Bellariviera/Leblon, che accorcia con lo stesso Silva. Laureati e Costabile per il 2-0 Ctz sul Terrinca. Vecoli e Pepe lanciano al successo, in rimonta, il Tdl Soccer sul Piano di Mommio/Manù. Illusorio il centro di Biondo per questi ultimi, finale 2-1.

Classifica: Arena Metato 25; Mb Team 22; Sconvolts 18; Villa Diletta/Bayern Versilia 17; Croce Verde Discobolo 15; Torcigliano Socoedi 14; Csf Bianchi/Mda 13; GO 77/Passi e Tdl Soccer 12; Bellariviera/Leblon 10; Unione Quiesa Orange 9; Nuovo Mondo Fitness 8; Hotel Virginia 7; Ctz e Real Nocchi 6; Terrinca e Lube Cucine Viareggio 5; Piano di Mommio/Manù 3; Don Bosco Mazzola 2.

Sergio Iacopetti