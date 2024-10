L’olimpionica. Bertoncelli ricevuta da Fabbri

A Marta Bertoncelli una targa per la sua partecipazione olimpica. Una cerimonia che si è svolta ieri mattina nella residenza municipale, dove il sindaco di Alan Fabbri e l’assessore Francesco Carità hanno premiato l’atleta ferrarese. All’incontro erano presenti anche il delegato provinciale del Coni Ruggero Tosi, il colonnello Fabrizio Gubbiotti in rappresentanza dell’Arma dei carabinieri, il presidente del Canoa Club Ferrara Paolo Paramucchi, oltre i familiari dell’atleta ferrarese. "A Marta Bertoncelli per aver partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi conquistando risultati importanti nella canoa slalom. Una donna, un’atleta ferrarese nell’Olimpo della canoa e del kayak". Recita così la targa consegnata all’atleta. "Ci tenevamo a creare un momento di riconoscimento e di partecipazione – ha spiegato Fabbri – per i nostri atleti che hanno rappresentato la città ai giochi olimpici di Parigi. Marta Bertoncelli e Luca Rambaldi, che non ha potuto essere con noi oggi, rappresentano lo sport e rappresentano Ferrara. Sappiamo il lavoro che c’è dietro a delle sfide così importanti, vi abbiamo seguito e continueremo a farlo. La ringrazio per portare con sé, nel mondo, una tradizione assai forte e partecipata per Ferrara, come è quella della canoa".

Sul prossimo obbiettivo, Marta è chiara: "Terminate le olimpiadi di Parigi, già siamo proiettati sul 2028 a Los Angeles".

Mario Tosatti