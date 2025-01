Lombardi in evidenza. Gabola, fioretto d’oro in Coppa del Mondo under 20 a Tbilisi

Tre medaglie e tanti piazzamenti importanti per i giovani atleti lombardi impegnati sulle pedane internazionali. Vittoria con la squadra di fioretto femminile impegnata in Coppa del Mondo Under 20 a Tbilisi per l’atleta della Schermabrescia Letizia Gabola. Le azzurre (con lei c’erano Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna) hanno battuto agli ottavi di finale la Moldova, ai quarti l’Ungheria, in semifinale la Francia e in finale gli Stati Uniti.

Un altro atleta della Schermabrescia, il carabiniere Mattia De Cristofaro (53° nella prova individuale), ha conquistato il bronzo a squadre nella gara di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile a Heraklion. Il quartetto italiano (con De Cristofaro anche Federico Greganti, Marco Panazzolo e Matteo Iacomoni) ha esordito agli ottavi battendo la Turchia, ai quarti ha superato l’Ecuador e in semifinale è stato sconfitto dalla Gran Bretagna, andando poi a prendersi il bronzo contro l’Ungheria.

Secondo posto per Payam Kumari della Minervium Scherma Academy nella gara di spada femminile a squadre del Circuito Europeo Under 23 disputata a Sofia, con la squadra azzurra sconfitta in finale dalla Bulgaria padrona da casa.

R.S.