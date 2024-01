Lotta a cesenatico. Bellavia e Gibellini, l’argento del Cab

Cesenatico ospita il trofeo Antonio Pasi di lotta libera e lotta greco romana. In questa seconda specialità risponde presente il Cab Atletico Bologna che chiude le sue fatiche al quinto posto. Il migliore di tutti è Alessandro Bellavia (categoria 67 chili) che si mette al collo un’eccellente medaglia d’argento. Doppio bronzo, invece, per Samuele Pagano (87 chili) e Giorgio Venturi (97 chili). Quinto posto per Omar Souadi (60 chili9) e ottava piazza per Mohamed Souadi (72 chili).

Sulle materassine anche Beatrice Gibellini, che si disimpegna molto bene nella lotta libera, conquistando per il Cab Atletico Bologna un’altra medaglia d’argento. Gara di spessore internazionale per la presenza di atleti provenienti da Romania, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Estonia, Svezia e Croazia.