Lotta: al palapellicone. Pilato e Pirazzini sono d’oro a Ostia

Al PalaPellicone a Ostia è andato in scena il campionato europeo Ibjjf di Brazilian Jiujitsu, la gara più prestigiosa e importante d’Europa per chi pratica questo sport. Per l’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta), tre sono stati gli atleti in gara, Manuel Pirazzini, Paolo Cordone e Antonio Laino.

Sotto la bandiera del gruppo Luta Livre Italia è presente anche Manuel Pilato.

Il podio più prestigioso lo raggiunge proprio Pilato, oro nelle cinture nere Adult Categoria Heavy (88 chilogrammi). Anche Pirazzini sale sul gradino più alto del podio vincendo cinque incontri su sei prima del limite, dominando senza appello la categoria cinture Viola Adult Light (73.5 chili). Antonio Laino ottiene la medaglia d’argento nella categoria Cinture blu Light Feather (61 kg) Master 1.

m. m.