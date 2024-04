Lotta: le gare dei bambini. Usil e Fiamme Oro insieme al ’Gioco del cerchio’

Domenica scorsa l’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) e il Gruppo sportivo Fiamme Oro Imola, allenato dal campione olimpionico di lotta grecoromana Andrea Minguzzi, hanno preso parte al campionato italiano ’Gioco del cerchio’ di lotta giovanile, con i bambini dai 5 agli 8 anni, recandosi a Rovereto complessivamente con sette giovanissimi atleti. Per l’Usil hanno partecipato Cecilia Saramuzzi e Thomas Di Filippo.

Per le Fiamme Oro hanno partecipato Samuel Sanchez Laverde che ha ottenuto la medaglia d’agento nella categoria 27 chilogrammi, Mohamed El Harti che è salito sul secondo gradino del podio nella classe 50+. Argento anche per Gregorio Minguzzi (24 chili), bronzo per Edoardo Minguzzi (21 chili).

Presente anche Oscar Manfredonia.

m. m.