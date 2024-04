Lotta olimpica. Modigliana riparte in pedana: domani torna il Trofeo Athena

Domani dalle ore 10 si disputerà il Trofeo interregionale di lotta olimpica ‘Athena’ nel palazzetto dello sport di Modigliana. Dopo quattro anni, causa sospensione dovuta alla pandemia, la società sportiva dilettantistica ‘Lotta club Modigliana’ ripropone questo importante appuntamento, che giunge alla sua 33ª edizione, patrocinato dal Comune e promosso dal Comitato regionale del Coni e dalla Fijlkam, la federazione italiana.

All’interno della stessa manifestazione si svolgeranno: il 32º trofeo Pro loco Modigliana, il 13º trofeo Ristorante pizzeria La Pace, il 5º trofeo Fair Play Memorial Mario Capelli. Le gare comprendono: gioco del cerchio, lotta giovanile, lotta greco-romana. Il trofeo è riservato ad atleti delle classi: bambini B – fanciulli – ragazzi – esordienti A – under 15.

"Il trofeo porterà in città molte persone che necessitano di alloggi e ristorazione, con effetti anche per la ripartenza – spiega Natalina Lecca, dirigente del Lotta club –. I nostri atleti sono 15 come le squadre che parteciperanno". Appuntamento quindia domani a Modigliana, che torna culla della lotta giovanile (nella foto baby atleti premiati in precedenza; dietro, da sinistra, Monica Valtancoli, medico di base e della società sportiva, Natalina Lecca e gli allenatori Gianluca Pagliai e Gabriele Baldoni.

g. a.