Lucci e Meoni, un debutto che promette bene. E oggi scatta la vera sfida della Dakar

di Luca Amodio

Primo atto della Dakar: Lucci corre con prudenza in vista della gara di oggi e si posiziona 34esimo. Meoni Jr porta a termine il Day 1 senza problemi. Da oggi inizia la vera sfida: le prime tre tappe saranno le più insidiose, dicono i centauri in gara, avvisati dall’organizzazione. Per il leone castiglionese, alias Paolo Lucci, sono serviti 21 minuti e 22 secondi per concludere il prologo della Dakar, cioè la tappa iniziale, quella in cui il pilota prende confidenza con la sua moto e il terreno di gara. Per il numero 17 da è arrivato il 34 posto nella classifica assoluta, che corrisponde al 14esimo per la sua categoria e il primo posto tra gli italiani in gara. "Il tracciato, breve ma impegnativo ed insidioso, ha indotto Paolo ad una guida prudente considerato che la tappa di domani si preannuncia pietrosa e quindi partire qualche posizione dietro non dovrebbe rappresentare un problema", spiega il suo general manager Gabriele Minelli. "Il nostro ‘leone’ è in forma, sta bene, la sua Ktm è una bomba e la competizione vera e propria inizierà domani ma soprattutto terminerà il 19 di gennaio e quindi godiamocela! Forza Paolo!".

Gioele Meoni, appena concluso il prologo ha registrato una diretta Instagram in cui ha raccontato il suo primo assaggio della Dakar: "Per ora è un apertivo, solo una ventina di chilometri, da domani si inizia con la gara vera, le prime tre tappe sono quelle più difficili, come dicono dall’organizzazione – spiega Meoni Jr – come ho promesso a casa, non guardo la classifica, punto a finire la gara".

"Stamani al prologo ho fatto una cavolata enorme: ho sbagliato una nota, sono dovuto tornare indietro e ho perso qualche minuto che nel prologo è un’eternità", ha detto Gioele.

A guardare la classifica il centauro di Castiglioni è 34esimo ma come ha rimarcato ironicamente anche in diretta "chi mi segue non deve cercare Meoni sulla classifica, facciamo così!".